Сумгаитский технопарк обеспечит кабелями казахстанский Актогай
В марте 2019 года Сумгаитский технологический парк начал реализацию крупнейшего в истории страны экспорта кабельной продукции. В настоящее время импортером выступает Республика Казахстан. Стране-заказчику отправлены уже шесть автофур с продукцией.
В соответствии с договором СТП отправит заказчику 77 автофур различных видов бронированного и небронированного кабеля низкого напряжения.
Мы опередили компании со стажем из таких стран, как Германия и Россия
В открытом тендере, который проводился с октября 2017 года и завершился в январе этого года победой СТП, азербайджанским компаниям составляли серьезную конкуренцию немецкие, китайские и турецкие компании.
Проект стоимостью 7 миллионов долларов
Хотелось бы отметить, что в соответствии с договором на общую сумму 5 миллионов долларов экспортируемая продукция будет использована для расширения казахстанского Актогайского горно-обогатительного комбината. Ожидается, что до конца года, заключив еще три договора, общий объем экспорта достигнет семи миллионов долларов.
Это не первый факт сотрудничества СТП с Казахстаном. Ранее технопарк уже заключал с этой страной ряд успешных договоров: строительство подстанции BURIL, снабжающей электроэнергией город Шымкент; расширение металлургической базы известной фирмы ArcelorMittal в городе Темиртау; строительство крупнейшего торгового центра Kızılorda Plaza в Центрально-Казахстанской области, а также сотрудничество СТП в работах при установке подстанции «Астана-2» в городе Астана занимают существенное место в казахстанском портфеле.
Самый крупный завод по производству кабеля в регионе
СТП действует с 2009 года и является крупнейшим производителем кабеля в регионе по критерию объема производимой продукции и ее ассортимента. Завод также является единственным в регионе производителем электрокабелей сверхвысокого напряжения, LAN и фибероптической кабельной продукции. Хотелось бы особо отметить, что в мире кабели высокого напряжения 500 кВ производятся лишь в шести странах.
СТП, являясь редким проектом в регионе, наряду с полным удовлетворением спроса на внутреннем рынке способен производить достаточный объем продукции на экспорт. В настоящее время в компании работают 2000 человек, все предприятия технопарка оборудованы самым современным технологическим оборудованием, произведенным в Европе и Японии. Также на всех заводах технопарка есть лаборатории европейского производства, аккредитованные в соответствии со стандартами AZS ISO/IEC 17025-2009.