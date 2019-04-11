Сумгаитский технопарк обеспечит кабелями казахстанский Актогай

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В марте 2019 года Сумгаитский технологический парк начал реализацию крупнейшего в истории страны экспорта кабельной продукции. В настоящее время импортером выступает Республика Казахстан. Стране-заказчику отправлены уже шесть автофур с продукцией.

В соответствии с договором СТП отправит заказчику 77 автофур различных видов бронированного и небронированного кабеля низкого напряжения. Мы опередили компании со стажем из таких стран, как Германия и Россия В открытом тендере, который проводился с октября 2017 года и завершился в январе этого года победой СТП, азербайджанским компаниям составляли серьезную конкуренцию немецкие, китайские и турецкие компании.

Проект стоимостью 7 миллионов долларов Хотелось бы отметить, что в соответствии с договором на общую сумму 5 миллионов долларов экспортируемая продукция будет использована для расширения казахстанского Актогайского горно-обогатительного комбината. Ожидается, что до конца года, заключив еще три договора, общий объем экспорта достигнет семи миллионов долларов. Это не первый факт сотрудничества СТП с Казахстаном. Ранее технопарк уже заключал с этой страной ряд успешных договоров: строительство подстанции BURIL, снабжающей электроэнергией город Шымкент; расширение металлургической базы известной фирмы ArcelorMittal в городе Темиртау; строительство крупнейшего торгового центра Kızılorda Plaza в Центрально-Казахстанской области, а также сотрудничество СТП в работах при установке подстанции «Астана-2» в городе Астана занимают существенное место в казахстанском портфеле.