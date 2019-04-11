Хикмет Гаджиев о Шелковом пути и сотрудничестве с Китаем видео
Инициатива «Один пояс, один путь» (BRI) предоставит огромные возможности для сближения Китая и Азербайджана. Об этом в интервью China Daily сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Инициатива «Один пояс, один путь», предложенная президентом Китая Си Цзиньпином в 2013 году, затронула сердца азербайджанского народа, так как восстановление древнего Шелкового пути идет на пользу всему миру, способствуя развитию и процветанию всех стран», - сказал он.
По словам Гаджиева, Азербайджан полностью поддерживает эту инициативу и строит новые мосты сотрудничества и дружбы.
«Мы с нетерпением ожидаем второго Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в конце этого месяца, и Азербайджан будет активно участвовать в этом мероприятии высокого уровня», - сказал он.
Гаджиев отметил, что Азербайджан создал транспортную сеть, включающую морские порты, аэропорты, железные дороги и сухопутные дороги.
«За последние годы были построены 15 тысяч километров сухопутных дорог, и страна также построила один из крупнейших морских портов на Каспии», - сказал Гаджиев, добавив, что все это важные точки древнего Шелкового пути.