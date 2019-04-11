Инициатива «Один пояс, один путь» (BRI) предоставит огромные возможности для сближения Китая и Азербайджана. Об этом в интервью China Daily сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Инициатива «Один пояс, один путь», предложенная президентом Китая Си Цзиньпином в 2013 году, затронула сердца азербайджанского народа, так как восстановление древнего Шелкового пути идет на пользу всему миру, способствуя развитию и процветанию всех стран», - сказал он.