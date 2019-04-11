У Эмиратов появится свой космонавт

В сентябре на Международную космическую станцию должен отправиться космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Мансури станет первым космонавтом в истории ОАЭ. 

Сейчас он и его соотечественник Султан Аль-Нейади тренируются в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). 

Предполагается, что Аль-Мансури отправится на МКС 25 сентября вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Миер и возвратится на Землю 3 октября на корабле «Союз МС-12» вместе с Ником Хейгом и Алексеем Овчининым.

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