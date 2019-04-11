У Эмиратов появится свой космонавт
В сентябре на Международную космическую станцию должен отправиться космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что Мансури станет первым космонавтом в истории ОАЭ.
Сейчас он и его соотечественник Султан Аль-Нейади тренируются в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).
Предполагается, что Аль-Мансури отправится на МКС 25 сентября вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Миер и возвратится на Землю 3 октября на корабле «Союз МС-12» вместе с Ником Хейгом и Алексеем Овчининым.