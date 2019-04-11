Президент AZAL встретился с мэром Батуми

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии», в рамках визита мэр Батуми встретился с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым.

Стороны выразили удовлетворение в связи с открытием с 14 июня прямых регулярных рейсов азербайджанским лоукостером Buta Airways.

По словам Джахангира Аскерова, полеты по маршруту Баку-Батуми будут совершаться два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Батуми станет вторым направлением лоукостера в Грузию, ежедневные рейсы выполняются также в столицу страны – Тбилиси.

Кроме того, в Тбилиси также выполняет прямые рейсы авиакомпания AZAL, отметил Джахангир Аскеров. По его словам, увеличение числа рейсов между Азербайджаном и Грузией расширит контакты бизнес-сообщества, поток туристов, в целом будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества.

В свою очередь, Лаша Комахидзе высоко оценил достижения Азербайджана в сфере гражданской авиации. Мэр Батуми подчеркнул, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами во всех направлениях, в том числе в транспортной сфере.