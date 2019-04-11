Судьба цен на нефть зависит от войны в Ливии

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла заявил о риске остановки добычи нефти и газа из-за эскалации конфликта на территории страны, что непременно повлияет на мировые цены на ресурсы, пишет Financial Times.

По мнению Саналлы, энергосфера республики столкнулась с наиболее серьезной угрозой с начала гражданской войны в 2011 году. Если в ближайшее время ситуация не будет разрешена, это неизбежно повлияет на деятельность компании.

Он также подчеркнул, что если противостояние не прекратится, то «скоро мы не сможем добывать нефть или газ». По его словам, потеря таких поставок из Ливии вызовет рост цен на нефть во всем мире.

Отметим, что 4 апреля командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о начале наступления на Триполи. На следующий день стало известно, что армия фельдмаршала захватила аэропорт в столице. За неделю с начала боевых действий в боях погибли более 50 человек, столько же получили ранения. В настоящее время в Ливии двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.