MİDA подводит итоги трехлетия: сотни квартир и миллионы частных инвестиций
Накануне руководители и коллектив Государственного агентства по жилищному строительству (MİDA) посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к памятнику. После этого руководители и коллектив агентства посетили Аллею шехидов, где возложили венок к памятнику «Вечный огонь» и почтили память погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
В тот же день в административном здании агентства было проведено совещание в связи с третьей годовщиной создания Государственного агентства по жилищному строительству, которое было создано в целях обеспечения потребностей граждан Азербайджана жилой площадью, улучшения их жилищно-коммунальных условий, создания возможностей приобретения гражданами республики квартир на льготных условиях указом президента Ильхама Алиева от 11 апреля 2016 года.
Совещание с вступительным словом о проделанной за три года работе и предстоящих задачах открыл председатель Правления Государственного агентства по жилищному строительству Садыг Садыгов. Он поздравил коллег с трехлетним юбилеем создания Агентства и подробно рассказал о предстоящих задачах.
Садыг Садыгов заявил, что с первого дня своей деятельности Агентство организовало свою работу на основании рекомендаций и распоряжений президента Азербайджана Ильхама Алиева. Садыг Садыгов отметил, что роль президента Ильхама Алиева в улучшении жилищных условий граждан Азербайджана, усилении социальной защиты населения и в стремительном экономическом развитии страны неоспорима. Особое внимание, которое глава государства уделяет решению вопроса удовлетворения потребностей людей в жилой площади, и поддержка деятельности Государственного агентства жилищного строительства способствует успешной реализации поставленных задач.
В целях обеспечения приобретения гражданами квартир на льготных условиях на основании распоряжений главы государства за этот срок Агентству было выделено в 2016 году в Ясамальском районе 11,6 гектаров земли, в 2017 году в Сураханском районе – 20 гектаров и в Ясамальcком районе – 15,4 гектара земли, в начале 2019 года в Сумгаите – 0,75 гектара земли. Наряду с этим проводятся работы по выделению земельного участка в Гяндже для строительства льготных квартир.
24 декабря 2016 года при участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой был заложен фундамент первого проекта MİDA Ясамальского жилого комплекса, а 24 декабря 2017 года – Жилого комплекса в Говсане.
26 декабря 2018 года прехзидент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Ясамальского жилого комплекса, а также заложили фундамент нового жилого комплекса, который будет построен на территории в 15,4 га.
Помимо жилых домов, на территории предусмотрено строительство социально-бытовых объектов: трех детских садов, школы на 1200 учеников, парковки на 2000 автомобилей и др.
Было отмечено, что 430 человек на льготных условиях посредством портала «Электронное правительство» приобрели квартиры в зданиях 1-7 Ясамальского жилого комполекса. Все квартиры были полностью отремонтрированы, обсутроены кухонной мебелью и счетчиками газа, света и воды. 94 из приобретенных квартир были однокомнатными, 229 – двухкомнатными, а 107- трехкомнатными.
Второй проект MİDA - Говсанский жилой комплекс обеспечит квартирами около 3 тысяч семей. На его территории будет построена школа на 1920 учеников, два детских сада, медицинский центр и другие социально-общественные учреждения. В целом комплекс состоит из 11 многоквартирных зданий. В настоящее время завершено строительство шести семиэтажных зданий и ведутся работы по облицовке. Паралельно с этим продолжается строительство еще пяти зданий.
Садыг Садыгов отметил, что MİDA продолжает привлекать частные компании к реализации проектов. За прошедший период для строительства многоквартирных зданий, создания телекомуникационной инфраструктуры и строительства торгового центра были привлечны три инвестора. 11 миллионов з 18 миллионов предусмотренных инвестиций были успешной реализованы. Вместе с тем, для строительства 12 зданий в Ясамальском жилом комплексе (15,4 га) был привлечен четвертый инвестор. Общий объекм инвестиции для строительства 12 зданий составит 40 миллионов манатов.
Еще одной важной частью деятельности агентсва является создание прозрачной электронной системы, которая обеспечивает справедливую продажу льготных квартир в режиме реального времени. Для этой цели в портале «Электронное правительство» была создана система «Льготное жилье» и 30 мая 2017 года была начата регистрация обращений. За прошедший период было подтверждено право более 10 тысяч граждан на покупку льготных квартиры и для них были созданы личные электронные кабинеты. Все граждане, обладающие личным электронным кабинетом, имеют раные права в выборе квартир.