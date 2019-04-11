MİDA подводит итоги трехлетия: сотни квартир и миллионы частных инвестиций

Отдел информации 16:12

Накануне руководители и коллектив Государственного агентства по жилищному строительству (MİDA) посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к памятнику. После этого руководители и коллектив агентства посетили Аллею шехидов, где возложили венок к памятнику «Вечный огонь» и почтили память погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В тот же день в административном здании агентства было проведено совещание в связи с третьей годовщиной создания Государственного агентства по жилищному строительству, которое было создано в целях обеспечения потребностей граждан Азербайджана жилой площадью, улучшения их жилищно-коммунальных условий, создания возможностей приобретения гражданами республики квартир на льготных условиях указом президента Ильхама Алиева от 11 апреля 2016 года. Совещание с вступительным словом о проделанной за три года работе и предстоящих задачах открыл председатель Правления Государственного агентства по жилищному строительству Садыг Садыгов. Он поздравил коллег с трехлетним юбилеем создания Агентства и подробно рассказал о предстоящих задачах.

Садыг Садыгов заявил, что с первого дня своей деятельности Агентство организовало свою работу на основании рекомендаций и распоряжений президента Азербайджана Ильхама Алиева. Садыг Садыгов отметил, что роль президента Ильхама Алиева в улучшении жилищных условий граждан Азербайджана, усилении социальной защиты населения и в стремительном экономическом развитии страны неоспорима. Особое внимание, которое глава государства уделяет решению вопроса удовлетворения потребностей людей в жилой площади, и поддержка деятельности Государственного агентства жилищного строительства способствует успешной реализации поставленных задач. В целях обеспечения приобретения гражданами квартир на льготных условиях на основании распоряжений главы государства за этот срок Агентству было выделено в 2016 году в Ясамальском районе 11,6 гектаров земли, в 2017 году в Сураханском районе – 20 гектаров и в Ясамальcком районе – 15,4 гектара земли, в начале 2019 года в Сумгаите – 0,75 гектара земли. Наряду с этим проводятся работы по выделению земельного участка в Гяндже для строительства льготных квартир.

24 декабря 2016 года при участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой был заложен фундамент первого проекта MİDA Ясамальского жилого комплекса, а 24 декабря 2017 года – Жилого комплекса в Говсане. 26 декабря 2018 года прехзидент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Ясамальского жилого комплекса, а также заложили фундамент нового жилого комплекса, который будет построен на территории в 15,4 га. Помимо жилых домов, на территории предусмотрено строительство социально-бытовых объектов: трех детских садов, школы на 1200 учеников, парковки на 2000 автомобилей и др.

Было отмечено, что 430 человек на льготных условиях посредством портала «Электронное правительство» приобрели квартиры в зданиях 1-7 Ясамальского жилого комполекса. Все квартиры были полностью отремонтрированы, обсутроены кухонной мебелью и счетчиками газа, света и воды. 94 из приобретенных квартир были однокомнатными, 229 – двухкомнатными, а 107- трехкомнатными. Второй проект MİDA - Говсанский жилой комплекс обеспечит квартирами около 3 тысяч семей. На его территории будет построена школа на 1920 учеников, два детских сада, медицинский центр и другие социально-общественные учреждения. В целом комплекс состоит из 11 многоквартирных зданий. В настоящее время завершено строительство шести семиэтажных зданий и ведутся работы по облицовке. Паралельно с этим продолжается строительство еще пяти зданий.