Генплан Баку разработают немцы

16:23

Руководствуясь поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, Государственный Комитет градостроительства и архитектуры продолжает работу по подготовке Генерального плана города Баку. В продолжение подготовительных работ и анализа, проведенных в рамках первой фазы этого двухэтапного процесса, в конце 2018 года был объявлен открытый тендер по выбору международной градостроительной компании. По решению тендерной комиссии, состоящей из представителей Комитета, соответствующих государственных ведомств и общественных деятелей, победителем тендера по выбору разработчика Генерального плана города Баку стала авторитетная немецкая компания “AS+P”. Объявленный открытый тендер вызвал большой интерес целого ряда ведущих градостроительных и архитектурных компаний. Около 20 крупнейших мировых компаний проявили заинтересованность и обратились для участия в тендере. Предложения компаний-участников оценивались по более чем 40 критериям, включающим комплексную всестороннюю оценку международного опыта компании и профессионализма членов команды, подхода к разработке Генплана и предложенной цены. Портфель проектов, реализованных участниками тендера в предыдущие годы, включал городское планирование в таких крупнейших городах как Париж, Франкфурт, Лондон, Стамбул, Чикаго и многих других.

Победитель “AS+P” – ведущая международная градостроительная и архитектурная компания со штаб-квартирой во Франкфурте, Германия. Компания основана в 1964 году и на сегодняшний день реализовала более 2000 успешных проектов по всему миру. Портфель проектов включает разработку документов территориального планирования для таких известных городов как немецкие Мюнхен, Кёльн и Франкфурт, египетские Каир и Александрия, а также Цюрих, Тбилиси, Шанхай, Москва, Стамбул и многих других. Таким образом, Государственный Комитет градостроительства и архитектуры совместно с привлеченной компанией “AS+P” переходит к реализации 2-ой фазы разработки Генерального плана г. Баку. Предстоящие на этом этапе работы будут основаны на приоритетах развития, определенных в рамках концепции развития города Баку, разработанной Комитетом при участии международной консультационной компании “Boston Consulting Group” во время 1-ой фазы. На 2-ом этапе разработки Генплана будут проведены технические работы, связанные со стратегическим и многоуровневым территориальным планированием, а также моделированием развития города по ключевым параметрам. В рамках предстоящей комплексной работы будет разработан ряд программ соответствующих направленостей с различной степенью детализации. В качестве примера таких программ, являющихся составными элементами работы над Генпланом, можно привести “Сбалансированное территориальное развитие и землепользование”, “Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и системы общественного транспорта”, “Улучшение окружающей среды и экологического состояния”, “Развитие системы инженерных коммуникаций”, “Развитие общественных пространств”, “Регулирование капитального строительства и плотности застройки” и другие.