В весе до 63 кг Талех Мамедов также пробился в 1/2 финала. На пути к полуфиналу он взял верх над молдаванином и румыном соответственно со счетом 8:3 и 8:7. Следующим соперником Мамедова станет норвежец Стиг-Андре Берге.

Действующий чемпион мира Эльдениз Азизли (55 кг) легко расправился с соперниками из Сербии и Грузии, выиграв дважды со счетом 9:0, и вышел в полуфинал, где его ждет россиянин Виталий Кабалоев.

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе начались соревнования борцов греко-римского стиля. На ковер вышли пять представителей Азербайджана.

Финалы и схватки за бронзу состоятся завтра.

Эльдениз Азизли уступил в полуфинале россиянину Виталию Кабалоеву со счетом 5:7. А Талех Мамедов проиграл норвежцу Стиг-Андре Берге – 2:5.

В полуфинале весовой категории до 87 кг он со счетом 4:0 победил белоруса Николая Стадуба.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов вышел в финал чемпионата Европы в Бухаресте.

Ислам Аббасов (87 кг) победил немца Дениса Кудлу и россиянина Давида Чакветадзе. В четвертьфинале он боролся с армянином Максимом Манукяном и уверенно выиграл – 6:1. В полуфинальной схватке Аббасов встретится с Николаем Стадубом из Беларуси.



Полуфиналы начнутся в 18:15 по бакинскому времени.



Эльвин Мурсалиев (77 кг) в первой же схватке уступил со счетом 0:6 представителю Германии.



Сабах Шариати (130 кг) победил на старте чеха (7:1), но затем уступил знаменитому турецкому борцу Рзе Каяалпу – 0:5.

Также сегодня, в 19:00, начнется финальный блок для пяти женских весовых категорий. Тут у нас шанс на золото и две возможности завоевать бронзу.

Элис Манолова (65 кг) вышла в финал, где сразится с Криштой Инче из Румынии.

Алена Колесник (57 кг) и Татьяна Омельченко (62 кг) поборются за бронзу. Их соперницами будут соответственно Мими Христова из Болгарии и Илона Прокопевнюк из Украины.

Напомним, что вчера бронзовую медаль завоевала Эльмира Гамбарова (59 кг). До этого шесть наград выиграли борцы вольного стиля, три из которых – золотые.