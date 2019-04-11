Лжесотрудники АПБ собирали взятки с предпринимателей

В Баку лица под видом сотрудников Агентства пищевой безопасности Азербайджана требовали деньги с предпринимателей, незаконно вмешивались в их деятельность и от имени агентства выдвигали безосновательные требования. Об этом говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности.

Согласно информации, в одном из пунктов по убою животных и продаже мяса в молочном совхозе в Раманы при проверки очередной информации в связи с этим было выявлено, что представлявшиеся сотрудниками агентства лица требовали ежемесячную плату с предпринимателей. В ходе проведенного расследования заранее установленными в магазине предпринимателями камерами были зафиксированы фото и видео-кадры указанных лиц и их автомобиля.

АПБ заявляет, что данные лица не являются сотрудниками агентства, и информация об их действиях будет представлена правоохранительным органам для правовой оценки.

Агентство просит предпринимателей в случае выявления подобных фактов проинформировать правоохранительные органы или сообщить в Call-центр "1003" Агентства пищевой безопасности.