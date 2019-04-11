Папа Римский поцеловал ноги лидерам оппозиции Южного Судана

Ради возможности национального примирения Папа Римский Франциск в Доме святой Марфы в Ватикане поцеловал ноги лидерам оппозиции Южного Судана, где с 2013 года идет кровопролитный конфликт между народностями динка и нуэр.

Перед этим понтифик призвал к миру лидеров африканской страны — действующего президента Салву Киир и будущих вице-президентов Риека Мачара и Ребекку Ньянденгу, вдову легендарного лидера Народной армии освобождения Судана Джона Гаранга, которые приступят к исполнению своих обязанностей 12 мая, пишет «Вести.ру».

В сентябре 2018 года политики подписали соглашение о прекращении конфликта в Южном Судане, пообещав обеспечить мир в стране.

«Вас троих, подписавших мирный договор, я как брат прошу оставаться в мире. Прошу от всего сердца: идите вперед, будет еще много проблем, но вы не бойтесь. Идите вперед, решайте проблемы! Между вами еще будет борьба, но перед народом оставайтесь вместе. Так из простых граждан вы станете отцами нации», — заявил понтифик.

Папа Франциск призвал «погасить огонь войны раз и навсегда» и начать строить мирное будущее нации.