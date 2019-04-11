В Хачмазе завтра адвокаты будут работать бесплатно

Напомним, что рекомендации об оказании бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам содержались в распоряжении президента Азербайджана от 22 февраля «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане».

В рамках этих мероприятий, 13 апреля со стороны Адвокатского бюро №15 в Хачмазе предусмотрено оказание бесплатной юридической помощи гражданам. Акция состоится с 10:00 до 13:00 в здании исторического музея в Хачмазе.

Подобные мероприятия будут регулярно проводиться и в других регионах страны.