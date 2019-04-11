Азербайджанский гимнаст выступил в финале чемпионата Европы

Мужской финал уже завершился. Пробившийся в решающую стадию представитель Азербайджана Иван Тихонов в сумме шести упражнений набрал 78,665 балла и занял 21-е место, опередив соперников из Бельгии, Финляндии и Франции.

Сегодня на чемпионате Европы в польском Щецине проходят финалы в многоборье.

Чемпионом Европы стал россиянин Никита Нагорный, получивший от судей 88,665 балла.

В 19:30 по бакинскому времени начнется женский финал, где выступит наша Марина Некрасова. Она – первая представительница Азербайджана, сумевшая пробиться в финал многоборья на чемпионатах Европы.

Также напомним, что и Тихонов, и Некрасова на нынешнем чемпионате Европы завоевали лицензии на 2-е Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне этого года.