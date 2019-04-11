Директор школы № 162 Севиндж Аббасова, в которой покончила с собой ученица 8-го класса Элина Гаджиева, отстранена от работы. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az , об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр образования Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что для расследования происшествия была незамедлительно создана комиссия. По факту в Бакинской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК Азербайджана (доведение до самоубийства).

Министр добавил, что в результате служебного расследования было установлено, что директор школы Севиндж Аббасова, замдиректора по воспитательной части Лала Магеррамова, классный руководитель Чимназ Мехдиева и психолог школы Кенуль Агаева не обеспечили исполнение ряда служебных функций, предусмотренных в трудовом кодексе и соответствующих нормативных документах.

Так, не было проведено соответствующих объяснительных работ с ученицей 8-класа Элиной Гаджиевой и ее родителями, с замкнувшейся в себе ученицей не была проведена работа психолога, а также не интересовались ее душевно-эмоциональным состоянием.