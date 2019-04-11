Заявление министра: в смерти Элины виновата директор школы Уволены директор, замдиректора и психолог
Директор школы № 162 Севиндж Аббасова, в которой покончила с собой ученица 8-го класса Элина Гаджиева, отстранена от работы. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр образования Джейхун Байрамов.
Министр отметил, что для расследования происшествия была незамедлительно создана комиссия. По факту в Бакинской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК Азербайджана (доведение до самоубийства).
Министр добавил, что в результате служебного расследования было установлено, что директор школы Севиндж Аббасова, замдиректора по воспитательной части Лала Магеррамова, классный руководитель Чимназ Мехдиева и психолог школы Кенуль Агаева не обеспечили исполнение ряда служебных функций, предусмотренных в трудовом кодексе и соответствующих нормативных документах.
Так, не было проведено соответствующих объяснительных работ с ученицей 8-класа Элиной Гаджиевой и ее родителями, с замкнувшейся в себе ученицей не была проведена работа психолога, а также не интересовались ее душевно-эмоциональным состоянием.
На основании служебного расследования было принято решение прервать действие трудового договора с директором и замдиректора школы №162, принять дисциплинарные меры в отношении классного руководителя, уволить школьного психолога и назначить в школу другого более опытного психолога.
Напомним, что 4 апреля в средней школе №162 Сабаильского района Баку ученица 8 класса Элина Гаджиева выбросилась с 3 этажа здания школы. На следующий день школьница скончалась в больнице.
Спустя несколько дней в социальных сетях были распространены шокирующие видеокадры момента самоубийства подростка. В частности, на видео видно, что девочка после падения была еще жива и отвечала на вопросы учителей. Родственники погибшей обвиняют директора и учителей школы в том, что они не вызвали вовремя скорую помощь и пытались скрыть следы происшествия.