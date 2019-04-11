В России заочно арестовали экс-министра обороны Украины

Согласно решению суда, мера пресечения вступит в силу с момента экстрадиции Гриценко в Россию или его ареста на территории РФ, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, таким образом суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ.

Ранее сегодня стало известно, что Гриценко объявлен российским ведомством в международный розыск по обвинению по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в Интернете».

Гриценко вменяется, в частности, тот факт, что в 2014 году он публично призывал к терактам в России.