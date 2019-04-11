Ильхам Алиев выделил деньги на электроснабжение Астаринского района
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об электроснабжении сел Диго, Долу и Секашан Астаринского района, сообщает АзерТАдж.
В распоряжении говорится, что с целью обеспечения электроэнергией сел Диго, Долу и Секашан Астаринского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО «Азеришыг» будет выделено 1,5 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.