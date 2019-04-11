Судан вновь охватили протесты

У здания Генштаба вооруженных сил Судана проходят масштабные протесты против решений переходного военного совета, захватившего власть и свергнувшего президента Омара аль-Башира.

Как сообщает РИА Новости, сотни тысяч человек выкрикивают осуждающие лозунги, называя происходящее «сменой масок» и требуя полной смены режима.

В частности, против решений военного совета выступил один из лидеров народного протестного движения «Объединение суданских профсоюзов».

«То, что произошло вчера, — лишь смена масок того же режима, который даже не удосужился сменить сценарий», — подчеркнули оппозиционеры.

Невзирая на режим ЧП и закрытие воздушного пространства, протестующие пообещали добиваться передачи власти гражданскому правительству.

Государством на переходный период управляет военный совет, но Минобороны и МВД расформированы не будут.