Азербайджан хотят пригласить на российско-китайские учения

Росгвардия намерена пригласить Азербайджан в качестве наблюдателя на российско-китайские масштабные учения, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов, передает «Интерфакс».

«Крупнейшим событием в международной жизни Росгвардии должно стать масштабное учение с китайскими коллегами, которое планируется провести в конце 2019 года.

Наблюдателями на учение планируем пригласить представителей из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Нам видится развитие такого рода сотрудничества крайне актуальным», - сказал В.Золотов в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что Росгвардия строит взаимодействие с партнерами на долгосрочной, системной основе. «Для этого к 2025 году планируем заключить межведомственные соглашения о сотрудничестве с нашими заграничными коллегами, выполняющими аналогичные задачи»,- сказал генерал армии.

По его словам, спектр взаимодействия Росгвардии на международной арене самый широкий.

«Помимо обмена опытом в сферах борьбы с терроризмом, преступностью и обеспечения общественного порядка и безопасности, мы заинтересованы в проведении совместных практических мероприятий. В том числе – международных учений»,- сказал В.Золотов.