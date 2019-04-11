Тепло поприветствовав председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко в Азербайджане, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что она всегда является желанным гостем в Азербайджане. Мехрибан Алиева поздравила российскую гостью с юбилеем и полученными ею наградами, пожелала Валентине Матвиенко крепкого здоровья, новых успехов в дальнейшей деятельности. Первый вице-президент особо подчеркнула значение работы, проводимой председателем Совета Федерации Федерального Собрания России, сказала, что эта деятельность вносит важный вклад в дальнейшее укрепление дружественных связей между Азербайджаном и Россией.

Выразив удовлетворение очередным посещением Азербайджана, Валентина Матвиенко отметила, что всегда приезжает в Азербайджан с добрыми намерениями. Гостья выразила признательность за гостеприимство и внимание, оказанные в Азербайджане. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко отметила, что встретилась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и эта встреча является высокой честью для нее. Гостья сообщила, что провела с Президентом Ильхамом Алиевым обмен мнениями о будущем развитии азербайджано-российских связей.