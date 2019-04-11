Президент Узбекистана назначил свою дочь на высокую должность
Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева назначена заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента.
На расширенном заседании коллегии 12 апреля руководитель администрации президента представил новый состав руководства Агентства. Одна из трех заместителей – Саида Мирзиёева, старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
В Агентстве дочь президента Мирзиёева будет отвечать за "формирование положительного имиджа Узбекистана" за рубежом. Она также будет координировать работу агентства с пресс-службами государственных органов.
Саида Мирзиёева заняла должность Наргизы Рахимовой, которая пробыла на ней всего месяц. Тогда 35-летняя Наргиза Рахимова подверглась критике в Сети после публикации на странице Радио Озодлик в Фейсбуке комментария на тему многоженства у мусульман.
После этого в соцсети против чиновницы появились десятки комментариев, видеообращений и заявлений. Некоторые пользователи пригрозили ей смертью. Угрозы появились и в адрес супруга чиновницы, и ее четверых детей. Спустя несколько дней Рахимова была отправлена в принудительный отпуск по причине угрозы ее безопасности.
Ранее СМИ сообщали, что младшая дочь главы государства – Шахноза – возглавляет управление в Министерстве дошкольного образования. В официальной биографии президента Узбекистана указано, что он женат, имеет двух дочерей, одного сына и пять внуков.