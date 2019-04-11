Президент Узбекистана назначил свою дочь на высокую должность

В Агентстве дочь президента Мирзиёева будет отвечать за "формирование положительного имиджа Узбекистана" за рубежом. Она также будет координировать работу агентства с пресс-службами государственных органов.

Саида Мирзиёева заняла должность Наргизы Рахимовой, которая пробыла на ней всего месяц. Тогда 35-летняя Наргиза Рахимова подверглась критике в Сети после публикации на странице Радио Озодлик в Фейсбуке комментария на тему многоженства у мусульман.

После этого в соцсети против чиновницы появились десятки комментариев, видеообращений и заявлений. Некоторые пользователи пригрозили ей смертью. Угрозы появились и в адрес супруга чиновницы, и ее четверых детей. Спустя несколько дней Рахимова была отправлена в принудительный отпуск по причине угрозы ее безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что младшая дочь главы государства – Шахноза – возглавляет управление в Министерстве дошкольного образования. В официальной биографии президента Узбекистана указано, что он женат, имеет двух дочерей, одного сына и пять внуков.