Лучший полицейский Эстонии оказался российским разведчиком

Экс-сотрудника эстонской полиции безопасности (КАПО) Владимира Куликова, признанного одним из лучших специалистов ведомства, задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом журналистам сказал руководитель КАПО Арнольд Синисалу.

«Куликова задержали по подозрению в работе на российские спецслужбы. В ходе следствия могут выявиться признаки государственной измены, но пока их подтвердить нельзя», — передает слова Синисалу Интерфакс.

Также глава КАПО уточнил, что бывшего сотрудника могли завербовать во время одного из его визитов в Россию после отставки.

В 1995 году Куликов стал лучшим работником полиции безопасности. Позже за выдающуюся службу он был награжден орденом Орлиного креста, отмечает портал Утро.ру. В 2012 году экс-сотрудник спецслужб ушел на пенсию и стал тренером по дзюдо.