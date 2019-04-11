Президент Казахстана запретил рекламные щиты с его портретом

Накануне Токаев прибыл в Актау с рабочим визитом. По его словам, он получил информацию об установке в городе 14 приветственных биллбордов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал неуместной установку рекламных щитов с его изображением. Об этом глава казахстанского государства написал в Twitter.

«Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такой пропаганде. К чему такая административная ретивость?» — спросил Токаев на встрече с общественностью.

После этого он поручил акимам (мэрам и губернаторам) всех уровней демонстрировать на биллбордах успехи страны, которые были достигнуты под руководством первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Напомним, возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев в марте сложил полномочия. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената. Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.