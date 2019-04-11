В Баку изменили ряд автобусных маршрутов

На период ремонтных работ, проводимых на улице Хуршидбану Натаван в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, с вечера 12 апреля будут введены временные изменения в маршрутах автобусов №№67, 83, 91, 92, 117. Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Согласно информации, до конца ремонта маршрут движения обозначенных автобусов будет проходить в направлении поселка Бинагади - через улицы Рашида Исмайлова - Яхьи Гусейнова, а в обратном направлении - через улицу Яхьи Гусейнова – шоссе Баку-Сумгаит – территорию, известную как пост «Экология».