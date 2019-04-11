В Индонезии Горбачев хочет стать депутатом парламента

32-летний Михаил Горбачев Дом (Mikhail Gorbachev Dom) рассказал, что свое имя получил случайно, так как его родители ждали девочку и не придумали заранее, как назвать новорожденного мальчика.

Индонезийский политик Михаил Горбачев, которого родители назвали в честь первого президента СССР, выдвинул свою кандидатуру на парламентские выборы в стране, пишет New Straits Times.

Горбачев Дом добавил, что неделю жил без имени, затем его родители прочитали в газете статью про Михаила Горбачева, и отец решил назвать сына в честь лидера СССР.

Мужчина также рассказал, что так и не смог привыкнуть к своему необычному имени, поэтому предпочитает называться Горба. При этом он отметил, что его имя помогает ему в политической карьере, куда он пришел после неудачной природоохранной деятельности.

Всеобщие выборы в Индонезии запланированы на 17 апреля. Впервые в истории этой страны одновременно будут выбирать президента, вице-президента, депутатов национального парламента и местных законодателей.