Кямаледдин Гейдаров провел в Шамахе оперативное совещание

Согласно информации, целью проведения совещания стало обсуждение проведенных до сегодняшнего дня работ в связи с устранением последствий произошедшего 5-6 февраля 2019 года землетрясения, рассмотрение жалоб пострадавших в результате стихийного бедствия граждан, а также снос аварийных домов и строительство на их месте новых.

Сегодня в Шамахе состоялось оперативное совещание с участием министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, глав Исполнительной власти Шамахинского, Исмаиллинского и Агсуинского районов - Таира Мамедова, Мирдамеда Садыгова, Анвера Сеидалиева соответственно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На совещании присутствовали ответственные лица МЧС, соответствующих государственных органов, в частности, ОАО «Азерэнержи», ОАО «Азеришыг», ОАО «Азерсу».

Выступая на совещании министр К.Гейдаров сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев дал важные поручения по принятию необходимых мер в связи с устранением последствий землетрясения. Министр отметил, что проводимая работа находится под непосредственным контролем главы государства.

По словам выступившего на мероприятии начальника Госагентства по надзору в строительстве Джабраила Ханларова, по трем районам в целом поступило 8 889 обращений в связи с землетрясением. В настоящее время комиссия рассмотрела 8 691 обращение, 5425 из которых охватывают Шамахинский, 2044 – Агсуинский, 1229 – Исмаиллинский районы.

В Шамахе статус аварийного получили 270 домов, в Агсу – 255, в Исмаилы – 112. В целом определены 648 аварийных домов, из них 272 снесены. В настоящий момент компанией–подрядчиком ведется подготовительная работа по сносу домов и начале строительства на их месте.

Главы ИВ Шамахинского, Исмаиллинского и Агсуинского районов, выступив на мероприятии, рассказали о работе, проделанной в связи с устранением последствий землетрясения, рассмотрении обращений граждан.

В завершение мероприятия министр К.Гейдаров сказал, что Институт геологии НАНА и ИВ районов должны быть внимательны при выборе места для строительства домов, при ведении работ необходимо обращать особое внимание на строительство домов в неоползневых зонах. Строительные работы должны вестись скоро, но в то же время качественно.