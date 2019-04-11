20:28

В рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Австрию в Вене был создан Консультативный совет сотрудничества Австрии и Азербайджана - Cooperation Council of Austria and Azerbaijan (CCAA), и уже состоялось его первое заседание.

На совещании выступил сопредседатель Консультативного совета, федеральный вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. В начале своего выступления он поделился впечатлениями о своем визите в Баку в прошлом году и выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку инициативы по созданию Совета сотрудничества Австрии и Азербайджана. Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе сказал, что Совет сотрудничества сыграет важную роль в расширении связей между деловыми кругами двух стран, а Консультативный совет в свою очередь окажет свою поддержку в этом деле. Затем выступил член Консультативного совета, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде. Было отмечено, что экономические отношения между Азербайджаном и Австрией развиваются ускоренными темпами, а недавно созданный Совет сотрудничества и его Консультативный совет будут способствовать еще большему развитию отношений как в экономической, так и других сферах.

Член Консультативного совета, министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Каримов отметил большой потенциал для деятельности Совета сотрудничества Австрии и Азербайджана. Было отмечено, что развитие ненефтяного сектора является приоритетом в Азербайджане, и сельскохозяйственная продукция играет важную роль в увеличении экспортного потенциала страны. Министр также коснулся проектов, представляющих взаимный интерес в аграрном секторе, и отметил, что он надеется расширить сотрудничество с Австрией в этом направлении.

Заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев выразил надежду, что Совет сотрудничества Австрии и Азербайджана будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами не только в экономической, но и в гуманитарной и социальной сферах. Он также напомнил, что Австрия является членом Европейского Союза, подчеркнув, что Азербайджан надеется на развитие отношений и в рамках этой организации. Член Консультативного совета с австрийской стороны, Федеральный министр транспорта, инфраструктуры и технологий Австрии Норберт Хофер подчеркнул важность вновь созданного Совета, отметив, что развитие экономических отношений и сближение деловых кругов не только улучшат двусторонние отношения между странами, но и повысят благосостояние людей в обеих странах. Федеральный министр труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии Беате Хартингер-Кляйн рассказала о возможном обмене технологий в области здравоохранения и социального обеспечения, а также в области электронного здравоохранения и подготовки кадров.

Президент Совета сотрудничества Австрии и Азербайджана от азербайджанской стороны Нариман Бахишев выступил от своего имени и от имени своего коллеги Вернера Мюллера. Нариман Бахишев выразил благодарность руководству обеих стран за инициирование создания данной структуры. Он отметил, что руководимая им организация будет всячески поддерживать и поощрять сотрудничество между бизнес кругами и государственными структурами, а также будет уделять особое внимание в реализации проектов, основанных на взаимном интересе для экономики обеих стран.