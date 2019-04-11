Заявление Генпрокуратуры по делу о смерти школьницы Элины

В связи с попыткой самоубийства ученицы восьмого класса средней школы №162 города Баку Элины Гаджиевой (2004 года рождения), выбросившейся с третьего этажа учебного заведения, возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства образования и Генеральной прокуратуры.

«Продолжение предварительного расследования поручено следственной группе, созданной в Бакинской городской прокуратуре. Допрошено руководство школы и класса, где училась Э.Гаджиева, другие установленные свидетели, назначены различные виды экспертизы», - говорится в заявлении.