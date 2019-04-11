Заявление Генпрокуратуры по делу о смерти школьницы Элины
В связи с попыткой самоубийства ученицы восьмого класса средней школы №162 города Баку Элины Гаджиевой (2004 года рождения), выбросившейся с третьего этажа учебного заведения, возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.
Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства образования и Генеральной прокуратуры.
«Продолжение предварительного расследования поручено следственной группе, созданной в Бакинской городской прокуратуре. Допрошено руководство школы и класса, где училась Э.Гаджиева, другие установленные свидетели, назначены различные виды экспертизы», - говорится в заявлении.
Для выяснения таких важных обстоятельств дела, как причины и сроки гибели Элины Гаджиевой, время вызова и прибытия бригады скорой помощи, качество оказанной ей медицинской помощи на месте и в больнице, соответствие проведенного обследования и лечения ее диагнозу, причинно-следственная связь между ее смертью и поздней доставкой в больницу, и других важных деталей назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.
Отмечается, что некоторыми СМИ распространяются необоснованные сообщения, затрагивающие чувства граждан и вводящие общественность в заблуждение. В связи с этим Генпрокуратура предупреждает СМИ, граждан, в частности, пользователей соцсетей об ответственности за распространение непроверенной, не соответствующей действительности информации об Э.Гаджиевой, членах ее семьи и близких, а также информации, считающейся конфиденциальной и следственной тайной.
В отношении лиц, допустивших подобные действия, нарушающих требования законодательства, будут предприниматься самые серьезные меры ответственности.
В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются оперативно-следственные меры по выяснению всех обстоятельств происшествия и выявлению всех причастных лиц.