Порошенко встретился с Меркель, а Зеленский – с Макроном
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По итогам встречи Меркель заявила, что считает важным оставаться с Порошенко "в постоянном контакте", передает РИА Новости.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что визит Порошенко в Берлин нельзя интерпретировать как поддержку его кандидатуры на выборах.
В свою очередь, соперник Порошенко Владимир Зеленский встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский рассказал ТАСС, что встреча прошла конструктивно, но отказался от развернутых комментариев.
В Елисейском дворце кандидат в президенты Украины пробыл около часа. Зеленского сопровождали члены его предвыборного штаба. Украинские СМИ сообщают, что в Париже кандидат в президенты и его жена остановились в отеле Hyatt. На встречу с Макроном Зеленский поехал на такси.