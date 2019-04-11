Порошенко встретился с Меркель, а Зеленский – с Макроном

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По итогам встречи Меркель заявила, что считает важным оставаться с Порошенко "в постоянном контакте", передает РИА Новости.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что визит Порошенко в Берлин нельзя интерпретировать как поддержку его кандидатуры на выборах.