Депутаты «Грузинской мечты» и партии Саакашвили устроили драку

Представители бывшей правящей партии настаивают на том, что в муниципальных организациях трудоустроены лишь родственники руководящих лиц.

Депутаты городского совета Батуми от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционного "Единого национального движения" подрались в ходе споров о том, разумно ли обнародовать информацию о работниках муниципальных организаций, пишет Sputnik Грузия.

"Есть информация о том, что в этих организациях царит непотизм. Мы требуем конкретную информацию - кто эти люди, кто там работает. Но они не дают нам эту информацию", - сказал журналистам оппозиционный депутат Мирдат Камададзе.

На обвинения оппозиции ответила депутат от "Грузинской мечты" Наталья Зоидзе, по словам которой, оппоненты требуют выдачи персональной информации - имен и фамилий, а также данных о зарплате сотрудников, выдача которой недопустима. Она отметила, что представители ЕНД устроили "очередной спектакль".

Спор постепенно перерос в оскорбления, а потом и в стычку между депутатами. Разрядить обстановку удалось после вмешательства полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Насилие".