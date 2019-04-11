Саудовская Аравия предложила маршалу Хафтару миллионы долларов Американские СМИ
Саудовская Аравия предлагала командующему ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару десятки миллионов долларов в качестве финансовой помощи для операции по захвату столицы Ливии Триполи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Интерфакс.
Источники рассказали газете, что предложение Хафтару поступило во время его визита в эту страну - за несколько дней до наступления ЛНА для захвата Триполи "в попытке объединить разделенную страну под своей властью".
Газета утверждает, что Хафтар принял это предложение. "Мы были достаточно щедры", - сказал источник газеты в Саудовской Аравии.
Незадолго до начала операции Хафтар встречался и с высокопоставленными лицами из других стран, сообщает газета, не уточняя, о каких именно странах идет речь.
Власти Саудовской Аравии не стали комментировать информацию о предложенных средствах. Представитель Хафтара также не дал комментариев относительно обещания Саудовской Аравии, равно как и информации о других контактах командующего.
Операция ЛНА, направленная на захват Триполи, началась 4 апреля. По данным ООН, из-за столкновений между силами Хафтара и силами правительства национального согласия, базирующегося в Триполи, свои дома покинули порядка 6 тысяч жителей Ливии, как минимум 58 человек погибли, 275 - получили ранения.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.