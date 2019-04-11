Саудовская Аравия предлагала командующему ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару десятки миллионов долларов в качестве финансовой помощи для операции по захвату столицы Ливии Триполи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Интерфакс.

Источники рассказали газете, что предложение Хафтару поступило во время его визита в эту страну - за несколько дней до наступления ЛНА для захвата Триполи "в попытке объединить разделенную страну под своей властью".

Газета утверждает, что Хафтар принял это предложение. "Мы были достаточно щедры", - сказал источник газеты в Саудовской Аравии.