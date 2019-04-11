Суданцы снова протестуют: теперь против военных

Протестующие выступают против решения министра обороны Судана Авада ибн Ауфа о формировании военного совета и перехода к нему власти в стране на ближайшие два года.

Сотни тысяч жителей Судана устроили акцию протеста у здания генштаба страны, пишет РИА Новости.

Протестующие выкрикивают осуждающие лозунги, называя происходящее «сменой масок» и требуя полной смены режима. Невзирая на режим ЧП и закрытие воздушного пространства, они пообещали добиваться передачи власти гражданскому правительству.

Напомним, 11 апреля военные арестовали президента страны Омара аль-Башира и ввели в стране чрезвычайное положение. Министр обороны Судана Ауф ибн Авад объявил о формировании военного совета. На ближайшие два года власть перейдет ему.

Военный переворот в Судане произошел на фоне массовых протестов. Жители страны требовали отставки аль-Башира, правящего страной уже 30 лет.