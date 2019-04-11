В Риме Азербайджану вручили факел Еврофестиваля До Игр осталось 100 дней
Сегодня в столице Италии Риме состоялась церемония зажжения факела Европейского олимпийского молодежного фестиваля, который пройдет в Баку 20-28 июля, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.
Факел и символ фестиваля – оливковая ветвь – были переданы азербайджанской стороне, которую представляли министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, заместитель генерального секретаря НОК Азер Алиев и другие лица.
Участникам мероприятия сообщили, что соревнования по десяти видам спорта пройдут в 12 спортивных объектах, церемония открытия состоится в «Кристалл Холле».
Отметим, что до старта Еврофестиваля осталось ровно 100 дней.