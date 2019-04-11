Трамп: Главой Всемирного банка могла стать Иванка «она сильна в математике»
Президент США Дональд Трамп размышлял над тем, чтобы назначить свою дочь Иванку на должность главы Всемирного банка или послом в ООН. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналу Atlantic, пишет ТАСС.
По словам Трампа, Иванка смогла бы прекрасно справиться с этой ролью, поскольку «сильна в математике».
Трамп также отметил, что Иванка обладает «ледяным спокойствием», которое она не раз демонстрировала в очень сложных ситуациях.
«Она природный дипломат. Она бы очень хорошо подошла для Организации Объединенных Наций, например», — добавил американский президент.
Однако, по словам Трампа, от этих замыслов пришлось отказаться, иначе его бы обвинили в кумовстве.