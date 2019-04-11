Президент США Дональд Трамп размышлял над тем, чтобы назначить свою дочь Иванку на должность главы Всемирного банка или послом в ООН. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналу Atlantic, пишет ТАСС.

По словам Трампа, Иванка смогла бы прекрасно справиться с этой ролью, поскольку «сильна в математике».

Трамп также отметил, что Иванка обладает «ледяным спокойствием», которое она не раз демонстрировала в очень сложных ситуациях.

«Она природный дипломат. Она бы очень хорошо подошла для Организации Объединенных Наций, например», — добавил американский президент.

Однако, по словам Трампа, от этих замыслов пришлось отказаться, иначе его бы обвинили в кумовстве.