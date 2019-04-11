Турция ответила на угрозы США

Вашингтон не должен выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя реакцию американской стороны на закупку Анкарой российского зенитно-ракетного комплекса С-400, передает РИА Новости.

«В отношениях США и Турции С-400 не главная проблема. Вопрос в том, чтобы принимать меры против угроз нацбезопасности такого важного союзника по НАТО, как Турция. Не нужно превращать в проблему союзничества по НАТО конкуренцию США на рынке вооружений», - сказал Челик, по словам которого, поставка американских истребителей F-35 будет способствовать безопасности не только Турции, но и НАТО в целом.

Турция не раз заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. В ответ США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение.