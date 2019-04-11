Между Вильнюсом и Москвой продолжается дипломатический скандал

Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю российского посольства ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей, говорится в сообщении на сайте литовского внешнеполитического ведомства, пишет Дойче велле.

По данным литовского МИД, 31 марта в посольство страны в Москве поступило письмо с угрозами, которое призывало сотрудников дипмиссии в течение месяца покинуть Москву из-за решения Вильнюсского суда по делу о событиях 13 января 1991 года. Послание было подписано объединяющей ветеранов спецслужб организацией "Ветераны России".

1 апреля посольство Литвы обратилось в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой расследовать инцидент и обеспечить сотрудникам дипмиссии безопасность, однако не получило официальной реакции, говорится в сообщении.

Накануне Литва объявила об отзыве из России для консультаций посла Рямигиюса Мотузаса. Такое решение было принято из-за угроз в адрес сотрудников посольства, а также из-за расследования дела о взятке при выдаче виз. Мотузас имеет статус особого свидетеля и, по мнению главы литовского МИД Линаса Линкявичюса, может оказаться в России в уязвимом положении.