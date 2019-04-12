12 апреля 2019, 23:48

Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщает о двух ликвидированных в Тюмени сторонниках ИГИЛ, планировавших теракты на территории региона, передает Интерфакс. "Управлением ФСБ РФ по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооруженных лиц - сторонников ИГИЛ... Было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории района города Тюмени", - заявили в информцентре НАК. "На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы",- сказали в НАК. По данным местных СМИ, эвакуированных жителей частного сектора, проживающих в районе, где был объявлен режим КТО, разместили в лицее №34.

* * * 00:25 Приверженцы террористической организации ИГИЛ ликвидированы в Тюмени, сообщает источник Интерфакса. «Предварительно подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем», — сказал источник. Официально в ФСБ пока не подтвердили эти данные. Ранее там заявили лишь, что в Тюмени действительно проходит спецоперация по задержанию приверженцев террористической организации. Источник URA.RU, находящийся на месте событий, также сообщал, что в зоне предполагаемого задержания людей была слышна стрельба, после звуков которой в частном секторе загорелся один из домов.

В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области. Согласно информации, в одном из частных домов Тюмени находятся вооруженные приверженцы террористической организации ИГИЛ,планировавшие теракт. Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.

В Тюмени ввели режим контртеррористической операции (КТО). ФСБ получила информацию, что в одном из частных домов города находятся вооруженные ИГиловцы. По данным службы, они планировали теракт. На месте работают спецслужбы, слышны звуки стрельбы и взрывов. pic.twitter.com/scoqh6YQu3 — Лентач (@oldLentach) 12 апреля 2019 г.

Оперативный штаб в Тюменской области обратился к жителям Тюмени с просьбой с пониманием отнестись к введению режима КТО. Руководство операцией возложено на начальника регионального управления ФСБ России. Местные СМИ сообщают, что в районе проведения КТО отключили электричество, уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали. По информации источника URA.RU, в городе слышна стрельба. Сотрудники правоохранительных органов запрещают прибывшим на место журналистам и очевидцам снимать происходящее на камеру. Очевидцы сообщают, что слышали автоматную очередь и звуки, похожие на стрельбу из крупнокалиберного оружия. К месту происшествия, помимо силовиков и военных, стянуты пожарные расчеты. Росбалт пишет, что в трех кварталах, преимущественно в зоне оцепления, отключен свет. Некоторые жители жалуются на неполадки с мобильной связью. Местные жители также рассказали о том, что слышали звуки взрывов в переулке рядом с Локомотивной улицей, а также звуки стрельбы.