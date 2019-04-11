Стоимость нефти снова растет — Brent и WTI прибавили в цене около 1%, передает Reuters.

Согласно информации, вечером в пятницу нефть марки Brent подорожала на 69 центов - до $71,64 за баррель и вплотную приблизилась к рекордному значению года.

Нефть марки WTI выросла в цене на 56 центов - до $64,14 за баррель.

Как отмечают опрошенные Reuters аналитики, драйвером роста цен на нефть стало вынужденное сокращение поставок из Венесуэлы, Ирана и потенциально Ливии, что поддержало ожидания ужесточения рынка, вызванные усилиями ОПЕК+. Экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы ограничен санкциями США, а поставки из Ливии могут быть сокращены на фоне военного конфликта в стране.