Силы ливийской национальной армии и бойцы сформированного при поддержке ООН правительства национального согласия Ливии ведут ожесточенные бои на подступах к Триполи, пишет Интерфакс со ссылкой на итальянское телевидение.

Отмечается, что близ Триполи в пятницу раздавались взрывы, поднимались столбы черного дыма.

Силы Халифы Хафтара нанесли авиаудар по позициям ПНС в районе города Зуара близ используемого для экспорта нефти порта.

Между тем в Триполи прошла масштабная акция протеста против действий Хафтара, а также против Франции. По мнению многих ливийцев, Париж оказывает ему поддержку.