Известный стендап-комик пошутил про инсульт и умер от инфаркта

Британский стендап-комик Ян Когнито умер прямо на сцене. Во время выступления в городе Бистер (графство Оксфордшир) артисту стало плохо, после чего он присел. Зрители сначала не поняли, в чем дело, и решили, что это часть представления.

Как сообщает BBC News, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть комика. Один из зрителей рассказал журналистам, что буквально за десять минут до смерти Когнито пошутил об инсульте: «Он сказал: «Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском».

По словам зрителей, когда артисту действительно стало плохо, зрители еще пять минут сидели на своих местах и смеялись, пока ведущий шоу наконец не вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики уже не смогли помочь Когнито. Причиной смерти комика стал сердечный приступ.

Ян Когнито начал карьеру в середине 1980-х годов. В 1999-м получил награду Time Out Award как лучший стендап-комик.