По информации азербайджанских аналитиков, в соглашении довольно много пунктов, отражающих обоюдные интересы сторон, однако самым важным для Азербайджана является расширение энергетического сотрудничества. Трубопровод TANAP, посредством которого азербайджанский газ будет доставляться в Европу, будет готов к эксплуатации в 2020 году. Официальному Баку жизненно важно добиться подписания соглашения о стратегическом партнерстве с Брюсселем до завершения строительства TANAP.

«Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время своего официального визита в Брюссель заявил, что соглашение о стратегическом партнерстве между Баку и Брюсселем согласовано на 90%. После заявления министра политические эксперты задались вполне естественным вопросом: а что же охватывают оставшиеся 10%, по которым сторонам все еще не удалось договориться?» - заявляют авторы доклада аналитического центра «Атлас», сообщает haqqin.az.

Что же задерживает подписание соглашения?

Согласно некоторой информации, официальный Баку желает, чтобы в соглашении было безусловно признана территориальная целостность Азербайджана. По информации различных источников, европейские дипломаты колеблются в этом вопросе. Ясно, что правительство Азербайджана справедливо желает, чтобы в соглашение был включен этот пункт: «Европейский союз является сторонником урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана». Лишь одна страна будет возражать против справедливого требования Азербайджана – Армения. Но ведь Армения не обладает силой, способной вынудить Евросоюз отказаться от признания территориальной целостности из-за возражений одного Еревана.

На самом деле признание территориальной целостности Азербайджана в первую очередь соответствует интересам Европы. Ибо Евросоюз однозначно поддерживает территориальную целостность Украины и Грузии. Европейский парламент принял несколько резолюций, в которых подчеркивается территориальная целостность Азербайджана. Поэтому внесение этого пункта в соглашение не вступает в противоречие с приоритетами и ценностями Брюсселя.

По поводу подписания стратегического соглашения с Евросоюзом в Азербайджане нет разногласий. Начиная от властей и заканчивая всем спектром оппозиции, вся общественность выступает за подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Баку и Брюсселем.

Кроме территориальной целостности, еще одной важной причины, задерживающей подписание соглашения является позиция Азербайджана по вопросу вступления во Всемирную торговую организацию. Официальный Баку не против членства во ВТО. Но официальный Баку планирует интенсивные переговоры о вступлении в ВТО после того, как азербайджанская продукция станет конкурентоспособной. Однако, позиция Азербайджана по ВТО не должна стать препятствием для подписания соглашения о стратегическом партнерстве с Брюсселем. В этом соглашении можно прописать еще один пункт о необходимости вступления Азербайджана в кратчайшие сроки во ВТО.

В этом соглашении также будет отражена необходимость развития демократических институтов в Азербайджане. Брюссель хочет, чтобы государство, которое подписывает с ним соглашение о сотрудничестве уважало права человека и деятельность демократических институтов, поддерживало развитие гражданского общества. Наличие данного пункта нужно и самому Азербайджану для институционального обеспечения системного реформирования политической системы…