Ассанжа поместили в «британский Гуантанамо»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, выдворенный в четверг из посольства Эквадора в Лондоне, помещен в тюрьму «Белмарш» на юго-востоке британской столицы. Неофициально это учреждение называют «британским Гуантанамо», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на друга Ассанжа Вогана Смита.

Смит был одним из последних посетителей австралийца в посольстве Эквадора перед его арестом.

Тюрьма «Белмарш» известна тем, что находится под строжайшей охраной. В разное время в этом пенитенциарном заведении содержались лица, представлявшие наибольшую угрозу для Соединенного Королевства, в том числе позднее депортированный в Иорданию радикальный исламский проповедник Абу Катада, которого называли «правой рукой Усамы бен Ладена в Европе», пишет NEWSru.com.