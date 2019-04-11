Путин и Медведев раскрыли свои доходы

За 2018 год президент РФ Владимир Путин заработал 8,65 миллиона рублей, что на 1,3 млн рублей меньше, чем премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом говорится в их декларациях о доходах, опубликованных на сайте Кремля.

В собственности российского президента по-прежнему находится 77-метровая квартира и гараж. Помимо этого, у него имеется еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метра и гаражное место. Из автомобилей у главы государства только ГАЗ-М21, “Нива” и прицеп “Скиф”.

Что касается российского премьера, то его доход в 2018 году увеличился почти на 1,35 млн рублей, составив 9,917 млн. В пользовании у Дмитрия Анатольевича земельный участок в 47 соток, а в собственности — квартира в 367,8 квадратных метра и два автомобиля: ГАЗ-20 и ГАЗ-21, пишет РИА Новости.