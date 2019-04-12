На проходящем в польском Торуне молодежном и юношеском чемпионате мира по фехтованию азербайджанский шпажист Руслан Гасанов стал бронзовым призером, добившись исторического результата для Азербайджана.

На групповой стадии соревнований среди молодежи Руслан одержал победы во всех шести поединках над соперниками из США, Греции, Панамы, Таиланда, Кореи и Кувейта. В 1/64 финала Гасанов взял верх над греком Димитриосом Маркисом (15:6). Затем наш спортсмен победил румына Адама Машку (15:10). Далее последовал поединок 1/16 финала с голландцем Рэнди Постма, в котором Руслан победил со счетом 15:8. В четвертьфинале азербайджанский фехтовальщик одолел израильтянина Станислава Галпера – 15:14.

Славный путь нашего молодого шпажиста прервал француз, будущий победитель соревнований Артур Филипп, выигравший у Гасанова со счетом 15:7. Чуть позже Филипп победил в финале итальянца Давиде Ди Вероли. Бронзовые медали достались Руслану Гасанову и другому итальянцу Джанпаоло Буззачино. Всего в соревнованиях на шпаге участвовали 192 спортсмена. Это самый массовый и высококонкурентный вид фехтования.