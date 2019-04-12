Аргентина покинула Союз южноамериканских наций

Аргентина сегодня денонсировала Договор об учреждении Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Как сообщили в МИД республики, Аргентина покинула союз из-за несогласия с его повесткой и кризисом внутри объединения.

Власти страны отметили, что в организации уже два года отсутствует генеральный секретарь, цитирует ТАСС.

Ранее о выходе из УНАСУР объявили Колумбия, Эквадор, Парагвай и Перу, а Бразилия и Чили приостановили членство в объединении.

УНАСУР был создан в 2008 году. В нем пока остаются Боливия, Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.