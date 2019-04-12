Ильхам Алиев готовит еще одну реформу: Палата снижает банковские проценты

Эльнур Мамедов 10:59

Опубликованная на днях в haqqin.az статья «Даже чиновники признают, что в Азербайджане самые дорогие кредиты» вызвала живой интерес у читательской аудитории. Представитель Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Айтен Мамедова впервые во всеуслышание заявила: "Считаем, что процентные ставки высоки, поэтому мы выступили с предложением их снизить". По ее словам, финрегулятор предлагает уменьшить среднюю процентную ставку по кредитам. После решения вопроса с проблемными кредитами это, пожалуй, стало бы самым решительным шагом банковской системы страны на пути ее оздоровления, да и развития экономики страны в целом. С учетом высокого интереса к этой теме haqqin.az решил ее продолжить. Представитель Палаты как-то вскользь заметила, что этот вопрос находится уже на стадии обсуждения. И подумалось, что обсуждения идут на уровне экспертов или в лучшем случае между отдельными ведомствами. Но каково же было наше удивление, когда удалось выяснить, что финрегулятор уже подготовил соответствующий законопроект, первичные прения которого прошли в Милли Меджлисе. Более того, профильный парламентский комитет рекомендовал заслушать этот проект на пленарном заседании. Но живой, принципиальный подход парламентариев, многочисленные вопросы и предложения в итоге привели к тому, что новый законопроект направлен на доработку и согласование предложенных депутатами изменений и добавлений.

Задача, поставленная финрегулятором, действительно заслуживает внимания. Ставки по банковским кредитам достаточно высокие. Так, в январе текущего года ставки для займов физическим лицам в манатах составили 17,34%, в иностранной валюте – 14,55%. Для юридических же лиц ставки составили 9,31% и 5,95% соответственно. А средние процентные ставки по кредитам в стране составили 14,4% для манатных кредитов и 7,89% для кредитов в иностранной валюте. Все это делает банковские кредиты практически недосягаемыми для населения и экономических структур. А этот фактор тормозит развитие экономики – достаточно вспомнить, какие ожесточенные дебаты по этому поводу идут между президентом Дональдом Трампом и ФРС США. Но ни Палата, ни какой другой орган не может волевым решением навязать банкам какие-то ограничения. Действующее законодательство не позволяет регулятору ограничивать ставки, потому-то она и пошла на отчаянный шаг – добиться ограничений (хотя бы верхних планок) банковских кредитов законодательным путем. Да, кредиты выдаются коммерческим банками, то есть частными структурами. Но они согласны снизить кредитные проценты только при одном условии – одновременном снижении депозитных процентов. А такой шаг, как отметил в беседе с haqqin.az депутат Вахид Ахмедов, в целом обществу мало чем поможет – помощь одной категории (кредиторам) обернется ущербом для другогой (вкладчикам). Отпугнув основную массу вкладчиков, банки потеряют ликвидность и окажутся в состоянии, когда кредиты выдавать будет уже нечем. - Поверьте, депутаты не менее других заинтересованы в снижении кредитных процентов, что неминуемо приведет к оживлению экономики страны, - говорит В.Ахмедов. – Но этот вопрос сталь масштабен и всеобъемлющ, что выходит за пределы полномочий Палаты по надзору за финансовыми рынками. Ну, как, скажите, пожалуйста, можно устанавливать лимиты кредитным процентам без ведома, скажем, Центробанка. Ведь последний регулирует учетную ставку, ниже которой лимиты просто немыслимы, он же ведет денежную политику, выдает кредиты самим банкам. А сколько еще таких вопросов, без решения которых принимать закон преждевременно. Поэтому его и дали на доработку.