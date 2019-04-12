Ильхам Алиев готовит еще одну реформу: Палата снижает банковские проценты
Опубликованная на днях в haqqin.az статья «Даже чиновники признают, что в Азербайджане самые дорогие кредиты» вызвала живой интерес у читательской аудитории. Представитель Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Айтен Мамедова впервые во всеуслышание заявила: "Считаем, что процентные ставки высоки, поэтому мы выступили с предложением их снизить". По ее словам, финрегулятор предлагает уменьшить среднюю процентную ставку по кредитам. После решения вопроса с проблемными кредитами это, пожалуй, стало бы самым решительным шагом банковской системы страны на пути ее оздоровления, да и развития экономики страны в целом. С учетом высокого интереса к этой теме haqqin.az решил ее продолжить.
Представитель Палаты как-то вскользь заметила, что этот вопрос находится уже на стадии обсуждения. И подумалось, что обсуждения идут на уровне экспертов или в лучшем случае между отдельными ведомствами. Но каково же было наше удивление, когда удалось выяснить, что финрегулятор уже подготовил соответствующий законопроект, первичные прения которого прошли в Милли Меджлисе. Более того, профильный парламентский комитет рекомендовал заслушать этот проект на пленарном заседании. Но живой, принципиальный подход парламентариев, многочисленные вопросы и предложения в итоге привели к тому, что новый законопроект направлен на доработку и согласование предложенных депутатами изменений и добавлений.
Задача, поставленная финрегулятором, действительно заслуживает внимания. Ставки по банковским кредитам достаточно высокие. Так, в январе текущего года ставки для займов физическим лицам в манатах составили 17,34%, в иностранной валюте – 14,55%. Для юридических же лиц ставки составили 9,31% и 5,95% соответственно. А средние процентные ставки по кредитам в стране составили 14,4% для манатных кредитов и 7,89% для кредитов в иностранной валюте. Все это делает банковские кредиты практически недосягаемыми для населения и экономических структур. А этот фактор тормозит развитие экономики – достаточно вспомнить, какие ожесточенные дебаты по этому поводу идут между президентом Дональдом Трампом и ФРС США.
Но ни Палата, ни какой другой орган не может волевым решением навязать банкам какие-то ограничения. Действующее законодательство не позволяет регулятору ограничивать ставки, потому-то она и пошла на отчаянный шаг – добиться ограничений (хотя бы верхних планок) банковских кредитов законодательным путем. Да, кредиты выдаются коммерческим банками, то есть частными структурами. Но они согласны снизить кредитные проценты только при одном условии – одновременном снижении депозитных процентов. А такой шаг, как отметил в беседе с haqqin.az депутат Вахид Ахмедов, в целом обществу мало чем поможет – помощь одной категории (кредиторам) обернется ущербом для другогой (вкладчикам). Отпугнув основную массу вкладчиков, банки потеряют ликвидность и окажутся в состоянии, когда кредиты выдавать будет уже нечем.
- Поверьте, депутаты не менее других заинтересованы в снижении кредитных процентов, что неминуемо приведет к оживлению экономики страны, - говорит В.Ахмедов. – Но этот вопрос сталь масштабен и всеобъемлющ, что выходит за пределы полномочий Палаты по надзору за финансовыми рынками. Ну, как, скажите, пожалуйста, можно устанавливать лимиты кредитным процентам без ведома, скажем, Центробанка. Ведь последний регулирует учетную ставку, ниже которой лимиты просто немыслимы, он же ведет денежную политику, выдает кредиты самим банкам. А сколько еще таких вопросов, без решения которых принимать закон преждевременно. Поэтому его и дали на доработку.
Что же касается законности введения ограничений на верхние и нижние планки кредитных ставок, то они действуют во многих странах мира. Среди них как развитые США, Германия, Франция, наши соседи Турция, Россия, Казахстан, так и малоразвитые - Венесуэла, Шри-Ланка, Бенин, Буркина Фасо и десятки других стран всех категорий. И устанавливаются такие лимиты на основании 4-х методов. Какие же методы предлагала Палата?
1.Процентные лимиты применяются по основным направлениям кредитов (бизнес и потребительские кредиты) или по кредитным продуктам (кредитные карты, ипотека, автомобили и т.д.).
2.По всем кредитам применяется единый лимит (к примеру, 25% по потребительским кредитам) или по разным кредитным продуктам применяются разные лимиты (по кредитным картам 25%, а по автомобилям 20%).
3.Применяются абсолютные и относительные лимиты. Абсолютный лимит в императивном порядке определяют верхний предел процентных ставок. А относительный лимит определяется как произведение специального коэффициента на «бенчмарк» (показатель, используемый для оценки состояния рынка или его сегментов, чаще всего в роли бенчмарков выступают фондовые индексы) или как сумма «бенчмарка» с определенным процентным пунктом. В качестве бенчмарка используется или процентная ставка Центробанка, или средняя процентная ставка на рынке. В целом же лимит должен определяться на оптимальном уровне, чтобы мог воздействовать на рынок. Слишком высокий лимит будет играть только индиактивную роль, а слишком низкий его уровень приведет к снижению эффективности финансового рынка.
4.При установлении лимитов комиссионные выплаты и прочие пошлины или учитываются, или исключаются. При учете их лимит применяется к годовой эффективной процентной ставке или отдельно к комиссионным выплатам. Если же не учитывать комиссионные выплаты и прочие пошлины, в банках наблюдаются случаи злоупотребления.
Вкратце отметим лишь преимущества применения процентных лимитов. Это облегчение финансовой доступности, защита прав потребителя, снижение избыточной долговой нагрузки, регулирование рисковых аппетитов финансовых институтов и повышение эффективности операций на фоне снижения административных расходов.
Удалось haqqin.az выяснить также, что инициатором данного вопроса вновь выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, проект входит в общий большой пакет социально-экономических проблем, решению которых глава государства придает приоритетное значение. Сколько еще инициатив задумал глава государства, мало кто знает. Но все реформаторские начинания президента облегчают жизнь миллионов граждан страны, придают им уверенность в своих начинаниях. В конечном же итоге все эти инициативы направлены на возрождение азербайджанской экономики и всего азербайджанского общества.