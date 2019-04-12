Хакеры выкрали личные данные тысяч агентов ФБР

Киберпреступники взломали сотни сайтов и украли данные тысяч сотрудников американских правоохранительных органов и федеральных служб. Орудовала целая группа хакеров, пишет портал Tech Crunch.

В итоге злоумышленники заполучили данные, связанные с Национальной академией ФБР — имена сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США, их адреса, личные и правительственные электронные почты и должности. В общей сложности хакеры получили доступ примерно к 4 тыс. записей.

По признанию хакеров, они собираются эту информацию структурировать и продать, добавляет СМИ.