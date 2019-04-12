На погранзаставе вблизи поселка Бахрамтепе Имишлинского района задержаны трое граждан Азербайджана – Ширинов Рамиль Имамверди оглу (1978), Эйвазов Интигам Эльдар оглу (1970) и Абдуллаев Гурбан Джамиль оглу (1974), пытавшиеся провезти в автомобиле марки "Mersedes-Benz" из Ирана наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.

При обыске задержанных лиц и осмотре автомобиля было обнаружено и изъято более шести килограммов марихуаны и семена наркосодержащего растения.

По факту продолжаются оперативно-следственные меры, в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело.