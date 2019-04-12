В Совете Европы заступились за геев в Азербайджане

Представляющие 6 партий 41 депутат ПАСЕ в рамках весенней сессии ассамблеи выступили с заявлением, в котором выразили беспокойство по поводу давления на ЛГБТ сообщество в Азербайджане, сообщает Turan.

Они указывают на сообщения об аресте 1 апреля в Баку по меньшей мере 14 трансов или геев, являющихся секс-работниками, и принуждении их к медобследованию.

Авторы заявления отмечают, что это не первый случай давления в Азербайджане на представителей ЛГБТ. B отчете ПАСЕ от 2017 года указывалось на аресты в сентябре того же года 80 представителей ЛГБТ, которые подвергались в полиции плохому обращению.