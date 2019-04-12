В Петербурге «заминировали» 13 школ и два детсада

В школы сразу в нескольких районах Петербурга пришли электронные письма о «бомбах» в учебных заведениях. Пришлось эвакуировать 13 школ и два детских сада в Красносельском, Кировском, Красногвардейском, Центральном и Пушкинском районах.

В общей сложности были эвакуированы 10 927 человек. Правоохранители осмотрели 15 объектов. Опасных предметов найдено не было.

По данным АН «Оперативное прикрытие», с электронного адреса [email protected], пришли письма с фразой «Заложена бомба, увидимся в раю». Как оказалось, адрес зарегистрирован в канадском Монреале. Кроме того, в полицию поступил звонок с мобильного телефона. Неизвестный мужчина заявил, что в хостел в доме 27 по улице Зайцева «занесли сумку с бомбой». Отель проверили, никаких взрывчатых веществ не нашли. Телефонного хулигана задержали. Им оказался 50-летний житель Карелии.