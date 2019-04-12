Иран угрожает США из-за КСИР

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что США и ряд марионеточных режимов будут привлечены к ответственности за последствия решения внести в черный список Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает Tasnim.

Высокопоставленный иранский дипломат направил письмо генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности ООН, осудив решение администрации США внести КСИР в список террористических организаций.

Он отметил, что «беспрецедентный, незаконный и опасный» шаг правительства США против официального подразделения ВС Ирана, носит провокационный, необоснованный характер и является «враждебной мерой против Исламской Республики Иран и серьезной угрозой региональному и международному миру и безопасности».

Зариф назвал решение США «наглым нарушением неотъемлемых принципов международного права и Устава ООН, включая принцип суверенного равенства государств».

Он предупредил, что провокационный шаг США может поднять напряженность до неконтролируемого уровня и повысить риск инцидентов в регионе. Глава МИД Ирана предупредил, что США и те, кто выражает открытую поддержку и участие их планам, а также два-три марионеточных режима, поддерживающих действия против КСИР, будут нести ответственность за ужасные последствия такого авантюрного шага.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что Вашингтон считает КСИР иностранной «террористической организацией».

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