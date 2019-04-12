Инара Рафикгызы 13:17

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по самому скандальному делу последних лет: 62-летнего жителя Агдамского района Вахида Худадатова обвиняют в пособничестве «черной трансплантологии». Согласно обвинительному акту, он выступал посредником между теми, кому требовалась пересадка почек, и предлагающими продать свой орган.

В уголовном деле фигурируют и арестованный в Тбилиси по обвинению в проведении незаконных операций по трансплантации органов глава клиники «Ланцети» Фарман Джейранлы, а также иранский врач Мохсен Тахири, которого довольно часто приглашали в Азербайджан в качестве консультанта. На сегодняшнем заседании показания давали потерпевшие по делу. Первым выступил Расим Байрамов, сообщивший, что с Вахидом Худадатовым его познакомил Заур Тагиев, еще один потерпевший. «Вахид предложил мне 12 тысяч долларов за то, что я отдам свою почку. Деньги должен был дать покупатель органа, который якобы обещал плюс к этой сумме обеспечить меня жильем и работой, а также оформить пенсию по инвалидности. Я тогда спросил у Заура, стоит ли верить Вахиду. Заур заверил, что продал свою почку при посредничестве Вахида и полностью получил обещанную сумму. Вот я и согласился отдать свою почку…», - сказал Р.Байрамов. В дальнейшим посредник Вахид Худадатов познакомил потерпевшего с Фазилем Гасановым. Р.Байрамов прошел обследование в частной клинике Elmed, где все, утаерждает он, хорошо знали Вахида. Во всяком случае, все анализы и УЗИ потерпевшему сделали без очереди. «Потом всего за один день я получил заграничный паспорт, и в ноябре 2015 года мы отправились в Иран. Вахид отвез меня в клинику, где работал доктор Мохсен Тахири. Там меня предупредили, что в ближайшее время мы отправимся в Грузию, где и будет произведена операция», - показал потерпевший.

Через месяц Вахид действительно на своей машине переправил Расима Байрамова в Тбилиси, где в клинике «Ланцети» у него оперативным путем изъяли почку. Через три дня Байрамова выписали, и родственник Худадатова отвез его в Баку. «Через некоторое время после приезда в Баку я позвонил Вахиду и потребовал свои деньги. Он дал мне две тысячи манатов и сказал, что через несколько дней я получу еще 10 тысяч долларов. Однако потом, несмотря на мои неоднократные требования по телефону, Вахид больше ничего мне не дал. Тогда я позвонил Фазилю Гасанову, который купил мою почку, и пожаловался ему на Вахида. Мы встретились втроем. На встрече Вахид утверждал, что полностью выплатил обещанную сумму и даже угрожал мне арестом, если произошедшим заинтересуются в полиции. Так что за свою почку я получил всего две тысячи манатов вместо обещанных 12 тысяч долларов. Я требую, чтобы мне выплатили всю согласованную с заказчиком сумму», - заявил потерпевший Расим Байрамов. «Этот человек врет. Расиму заплатили все, что обещали. Да он до сих пор, когда ему нужны деньги звонит Фазилю Гасанову. Что касается 12 тысяч манатов, то я лично вручил их ему», - заявил, однако, подсудимый В.Худадатов. Потерпевший Руфан Ахмедлы поведал суду свою историю продажи почки. Он рассказал, что в 2014 году взял в кредит 35 тысяч долларов, который не смог погасить вовремя из-за девальвации. Пришлось продать дом, на который брал кредит, однако и это не покрыло сумму кредита. Попав в крайне сложную финансовую ситуация, потерпевший, как он уверяет, даже стал задумываться о самоубийстве. Однако потом он увидел в социальных сетях объявления о покупке почек. «Обнаружив эти объявления, решил сам предложить через интернет свой орган за 25 тысяч манатов. Через несколько дней мне позвонили. Человек, сообщивший, что его зовут Сахиб, заявил, что может дать мне за почку лишь 12 тысяч манатов», - сказал потерпевший.

По словам Руфана Ахмедлы, ему пришлось согласиться на это предложение, так надо было срочно расплатиться с банками. Сахибом оказался не кто иной, как Вахид Худадатов. С ним потерпевший и отправился в Иран. «Когда мы были в Иране, туда приехал и покупатель Алтай Сулейманов. В Тегеране я сдал все необходимые анализы, а Вахид подготовил все документы. Оттуда мы вместе отправились в Душанбе, где доктор Тахири пересадил мою почку Алтаю. Через три дня я вернулся домой. Мне заплатили 12 тысяч манатов», - утверждает потерпевший. «Никаких претензий к Вахиду не имею. Он был всего лишь посредником. У меня нет никаких жалоб и заявлений», - заявил Руфан Ахмедлы. Очередное заседание по этому делу состоится 19 апреля. Отметим, что расследование дела о незаконной трансплантации показало, что Вахид Хададатов выступал посредником при купле-продаже почек, причем обвиняемый получал деньги как от тех, кто нуждается в их пересадке, так и от людей, вынужденных из-за стесненных материальных обстоятельств продавать свои органы. Решившихся на изъятие своих почек с целью продажи Вахид Худадатов находил в основном по объявлениям в соцсетях, в частности, в Facebook, и сводил их с больными или их родственниками. Те, кто хотел продать свои органы, сдавали анализы крови в разных клиниках, а затем обе стороны – продавцы и покупатели – отправлялись в Иран, в тегеранскую клинику «Больница Хомейни», где врач Мохсен Тахири проводил еще одно обследование. Для непосредственной операции и доноры, и реципиенты ездили в Тбилиси, где в клинике «Ланцети» все тот же иранский врач Тахири осуществлял пересадку.